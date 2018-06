FAO: Le programme Afrisoils pour stimuler la productivité des sols africains

Partager

Lancement d’un nouveau programme visant à stimuler la productivité des sols africains et à réduire leur dégradation.

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) lance avec son Partenariat mondial sur les sols (GSP) un nouveau programme visant à stimuler la productivité des sols et à réduire leur dégradation dans le but d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Afrique.

Le programme Afrisoils a pour objectif d’augmenter la productivité des sols de 30% et d’en réduire la dégradation de 25%, d’ici les dix prochaines années, dans 47 pays africains.

L’Afrique est le deuxième continent le plus sec, avec près de la moitié de sa surface composée de désert et 40 pour cent de ce désert affecté par la désertification.

Près de 65 % des terres cultivables du continent subissent des pertes en terre végétale et en éléments nutritifs. Si les sols sont gravement abîmés ou connaissent des pertes, ils sont encore plus difficiles et chers à restaurer et à réhabiliter.

A cela s’ajoute le fait que moins de la moitié des terres africaines sont et seules 16% d’entre elles sont de très bonne qualité.

Face à ces défis et malgré les progrès réalisés afin d’améliorer l’agriculture, le continent africain demeure pour la plupart en situation d’insécurité alimentaire. 70% de la population est directement affectée par cette situation et les populations dépendent du très peu de terres disponibles pour cultiver de la nourriture et gagner leur vie.

«Afin d’avoir des sols très fertiles sur le long terme, nous devons adopter des pratiques de gestion durable des sols qui font partie intégrante de la nature. Nous ne pouvons pas compter sur les engrais minéraux – une option banalisée à travers le monde – car la fertilité des sols ou encore la santé des sols dépend de la manière dont nous les stimulons. Nous devons avoir recours à des solutions intelligentes, capables de fonctionner sur le long terme et d’améliorer la productivité des sols, tout en protégeant les services écosystémiques et en empêchant leur dégradation et davantage de pollution», a déclaré M. Ronald Vargas, chargé des questions liées à la terre et à l’eau à la FAO.

Parmi les points clés du programme Afrisoils, on trouve: l’augmentation de la teneur du sol en carbone organique et en matière organique, essentiels à sa fertilité, en laissant les résidus de culture et les composts, en ayant recours à la rotation des cultures et à la diversification afin de capturer l’azote du sol et en ayant recours à des engrais naturels; l’adoption des mesures relatives à la conservation des sols et au contrôle de l’érosion (tels que l’aménagement de haies, de lignes de contour, la technique du terrassement); la réhabilitation des sols dégradés (y compris les sols pollués); la lutte contre la déforestation; l’utilisation des pratiques agro-forestières intelligentes face au climat; le recours aux systèmes d’irrigation afin d’améliorer la production agricole; l’établissement de laboratoires analysant les sols; le renforcement des capacités des agriculteurs afin qu’ils adoptent des pratiques de gestion durable des sols; le soutien des services nationaux de vulgarisation par le biais du Programme «Soil Doctors»; l’encouragement de l’élaboration de législations et de directives politiques favorisant une gestion durable des sols; l’amélioration des capacités techniques liées à la gestion durable des sols.

