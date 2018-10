FAO: 500 000 de dollars pour de meilleures données agricoles

Partager

Une nouvelle initiative majeure vise à aider les pays à faible revenu à améliorer la collecte de données agricoles.

Le manque de données agricoles opportunes et de qualité nuit aux efforts de mise en œuvre de l’Agenda global des Nations Unies pour le développement durable, a déclaré, le 25 septembre 2018, le Directeur général de la FAO, Jose Graziano da Silva.

C’est pourquoi la FAO s’associe à un large groupe de partenaires – dont la Banque mondiale, la Fondation Bill et Melinda Gates et l’Agency for International Development des États-Unis (USAID) * pour unifier davantage les efforts de collecte de données agricoles existantes en un programme mondial pouvant contribuer à faire progresser le deuxième objectif de développement durable, à savoir l’élimination complète de la faim extrême.

S’exprimant lors d’un événement à l’ Assemblée générale des Nations Unies, Graziano da Silva a prévenu à New York que les lacunes dans la qualité et la disponibilité des données agricoles empêchent les pays à revenu faible ou moyen d’élaborer des stratégies de développement, de prendre des décisions politiques judicieuses ou de suivre les progrès de la secteur agricole.

Chaque année, environ 240 milliards de dollars sont investis dans l’agriculture dans les pays à revenu faible et moyen, mais des décisions d’investissement essentielles sont prises en l’absence d’une base d’information solide.

La collecte de données agricoles reste faible dans de nombreux pays, même pour les éléments de données de base. En effet, la majorité des 75 pays les plus pauvres du monde n’ont pas mené d’enquêtes ou de recensements agricoles annuels au cours des 15 dernières années.

« Nous devons faire beaucoup plus pour combler le manque de données concernant les pays à revenu faible et intermédiaire« , a déclaré le Directeur général de la FAO.

Un nouvel effort majeur pour améliorer les données agricoles

Pendant l’événement organisé par les gouvernements du Ghana, du Kenya et de Sierra Leone, la FAO, le Fonds international de développement agricole (FIDA), le Partenariat mondial pour le développement durable et la Fondation Bill & Melinda Gates, un important effort international visant à accroître le financement de la collecte de données agricoles a été annoncé.

La nouvelle initiative «50 x 2030» représente l’effort le plus important accompli à ce jour pour financer la collecte de données agricoles, dans le but de recueillir 500 000 dollars pour soutenir cette cause.

Selon Graziano da Silva, l’initiative doit mettre l’accent sur trois priorités: «Premièrement, intensifier les activités en cours, deuxièmement, renforcer la collaboration avec de multiples parties prenantes et troisièmement, obtenir l’engagement des autorités nationales et de la communauté des donateurs.

L’approche «50 x 2030» repose sur deux approches d’enquête existantes et éprouvées, les enquêtes intégrées agricoles de la FAO (AGRISurvey) et les enquêtes intégrées sur l’agriculture (LSMS-ISA) de la Banque mondiale.

« 50 x 2030 » rassemblera ces deux outils dans le cadre d’un partenariat multi-institutionnel visant à rendre les données agricoles améliorées disponibles dans 35 pays d’ici 2025 et dans 50 pays d’ici 2030.

AGRIsurvey de la FAO est le système d’enquêtes qui recueille des données sur l’aspect économique des fermes agricoles (production, superficie récoltée, la productivité, le coût de la production), environnemental (utilisation des terres, l’ eau, les engrais, les pesticides) et social (revenu, travail) dimensions de l’ agriculture.

« AGRISurvey de la FAO permet aux pays de suivre les progrès sur au moins quatre cibles SDG, tels que la productivité du travail et le revenu des petits exploitants à grande échelle (SDG 2.3), la durabilité agricole (SDG 2.4), la propriété des femmes sur les terres agricoles (SDG 5.a) et la nourriture pertes (SDG 12.3) « , a noté Graziano da Silva.

La FAO met déjà en œuvre AGRISurvey dans 10 pays grâce au soutien de l’Agency for International Development des États-Unis (USAID) et de la Fondation Bill & Melinda Gates.

