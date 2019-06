La FAO se rassemble contre le criquet pèlerin à Agadir du 24 au 28 juin 2019

Partager

tweet



14ème Réunion du Comité exécutif de la Commission FAO de lutte contre le Criquet pèlerin dans la région occidentale, Agadir, Maroc, 24-28 juin 2019.

Le Criquet pèlerin est un ravageur redoutable en raison de l’ampleur des dégâts qu’il peut provoquer en période d’invasion aux productions agro-sylvo-pastorales avec d’importantes perturbations socio-économiques et environnementales.

La stratégie de lutte préventive contre le Criquet pèlerin demeure la plus efficace, car, elle permet de maitriser les infestations précocement; elle a d’ailleurs été reconnue par la communauté internationale comme étant la seule stratégie durable économiquement et soucieuse de la protection de la santé humaine et de l’environnement. Cette stratégie consiste à surveiller en permanence les aires de départ des invasions (aires grégarigènes) et à détruire par des traitements précoces les premiers foyers de regroupements des populations de Criquet pèlerin.

C’est dans ce cadre qu’intervient la Commission FAO de lutte contre le Criquet Pèlerin dans la Région Occidentale (CLCPRO), pour promouvoir sur le plan national, régional et international, toutes actions, y compris la recherche et la formation en vue d’assurer une gestion rationnelle et durable de la lutte préventive et faire face aux invasions du Criquet pèlerin dans la région occidentale de son aire d’habitat, regroupant l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique du Nord-ouest.

Parmi les événements à venir de la CLCPRO, la tenue, de la 14ème réunion du Comité exécutif de la Commission, du 24 au 28 juin prochain à l’hôtel Kenzi-Europa à Agadir, Maroc, regroupant les cinq (05) pays membres du Comité exécutif à savoir : Libye, Mali, Maroc, Mauritanie et Niger et des observateurs : Le Centre régional Agrhymet, Le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) , l’Agence Spatiale Algérienne (ASAL) , l’Union du Maghreb Arabe (UMA) et l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). L’ouverture est prévue le 24 juin à 09h30.

Au programme de cette rencontre, un ordre du jour qui vise, entre autre, à faire (i) un état des lieux des projets de recherche tels que l’utilisation des drones dans la lutte antiacridienne ainsi que l’utilisation opérationnelle de la lutte biologique (ii) l’état du Fonds régional dédié aux urgences acridiennes, (iii) les activités accomplies notamment dans la mise en œuvre des plans de contingence, les volets de renforcement des capacités, de l’environnement, de la recherche et du suivi évaluation, (iv) un examen des contributions annuelles 2018 – 2019 et divers autres points relatifs à la lutte contre le Criquet pèlerin dans la région.

Avec FAO