Partager

tweet



FAO: L’expert agronome marocain Abdelouahab Zaid reçoit la médaille d’or de la FAO.

Abu Dhabi- L’expert agronome marocain Abdelouahab Zaid a reçu la médaille d’or de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en reconnaissance de ses efforts et réalisations en matière de culture du palmier aux plans arabe et international.

Source: MAP