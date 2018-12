Partager

Un espace d’innovation au service du développement territorial.

La Province d’Essaouira lance son « Territorial Innovation Lab », une initiative d’open innovation impliquant des parties-prenantes de compétences et d’horizons divers, animées par le désir de débattre des problématiques de développement territorial de leur région, afin d’y proposer des solutions innovantes, efficaces, prenant en considération les visions de chaque intervenant territorial.

Né de l’initiative de plusieurs membres fondateurs, cet Innovation Lab se veut un tiers-lieu ouvert permettant de travailler entre structures publiques et privées, collectivités locales, laboratoires universitaires, associations, citoyens, groupement d’usagers… dans le but d’élaborer collectivement de nouvelles solutions et d’essaimer des innovations locales en matière de développement territorial.

« Le développement territorial est une responsabilité partagée. Les récents développements de notre Province et de la Ville d’Essaouira sont le résultat d’un agir ensemble. D’autres défis nous interpellent et nous sommes très heureux et fiers que cette première nationale ait trouvé son espace naturel à Essaouira », estime Monsieur André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et Advisor de cette initiative.

Dans cette optique collégiale, les membres fondateurs du laboratoire représentent plusieurs parties prenantes: La Province d’Essaouira, l’Université Cadi Ayyad, l’Université Mohammed VI Polytechnique, les entreprises IBM et Dupont OCP Opérations Consulting, le Centre international de recherche et de renforcement des capacités de l’Ecole supérieure de technologie d’Essaouira, les associations Essaouira Mogador et Targa ainsi que Act 4 Community – le programme de volontariat du Groupe OCP

« La capacité collective à inventer des solutions pertinentes face aux enjeux économiques, sociaux, environnementaux et sociétaux est un atout majeur pour les territoires. La co-construction de solutions pour le bien commun pourrait s’imposer comme un modèle d’action pertinent face à l’augmentation des besoins sociétaux. » explique Kholoud Kahim, enseignante chercheuse à l’EST et porte-parole du Lab.

Pensé comme un réseau de compétences réunies autour de sujets territoriaux, « Essaouira Territorial Innovation Lab » entend jouer un rôle fédérateur et catalyseur pour faire naître des solutions nouvelles et pour accompagner leur implémentation, par la recherche et l’action participative et mettant à profit les dernières méthodes de co-design. Des sujets comme la gestion des eaux usées dans le monde rural, l’accompagnement de filières agricoles, le renforcement des capacités des femmes et des jeunes, la transformation digitale de la Province la sécurité des marins pêcheurs ou encore la valorisation des circuits touristiques dans l’arrière-pays, … seront ainsi traités.