Essaouira : La filière arganière au service de l’économie locale

Avec une superficie totale de l’arganeraie estimée à 136.430 ha à l’échelle provinciale sur une superficie totale de 830.000 ha à l’échelle nationale (7% de la superficie forestière nationale), et une production annuelle d’huile d’argan de plus de 2.000 tonnes, et une production de la matière première »Afayache » évaluée annuellement à 100.000 tonnes, la filière arganière occupe ainsi une place considérable appelée à être renforcée davantage dans les années à venir, dans le cadre du Plan Maroc Vert (PMV), avec plusieurs initiatives de développement et de valorisation mises en œuvre.

Si la chaîne de l’argan constitue un domaine de prédilection pour la femme rurale en particulier, on dénombre au niveau de la province d’Essaouira 101 coopératives d’extraction et de commercialisation de l’huile d’argan, dont certaines, 100% féminines, ont réalisé de grandes performances, permettant ainsi une véritable autonomisation des femmes rurales affiliées à nombre de coopératives au niveau de la province.

Pourtant, la filière continue de souffrir de plusieurs maux à savoir : un déficit en matière de transformation à l’échelle locale de la matière première, ce qui réduit sa valeur ajoutée, une pluralité des intermédiaires sur le marché des graines d’argan et de l’huile d’argan faisant que les ayant droits soient le maillon le plus faible de la chaîne arganière.

Dans ce cadre, le ministère de l’agriculture via, sa délégation provinciale à Essaouira (DPA), l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), et le Haut Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) ne cessent, avec l’appui des autorités locales, de travailler en concertation afin d’apporter des solutions appropriées à toutes ces contraintes.

Dans une avant-première, la province d’Essaouira vient de se doter d’un comité provincial chargé du développement de la chaîne de l’argan, avec pour missions, entre autres, de proposer des mesures nécessaires au développement et à la protection de l’espace forestier de l’arganier, de définir les saisons de récolte du fruit de l’arganier, de veiller au suivi de la création et de la gestion d’unités de collecte, de promotion et de commercialisation de la matière première de l’argan »Afayache ».

Toujours dans le cadre de l’intérêt accordé à cette filière au niveau de la province d’Essaouira, il convient de rappeler la mise en oeuvre d’un programme ambitieux de plantation d’arganiers agricoles, en partenariat avec le Fonds Vert pour le Climat, sur une superficie de 3.000 ha durant la période 2017-2022, sur un total de 10.000 ha à l’échelle nationale.

De son côté, la Direction provinciale des Eaux et Forêts a veillé à la mise à niveau de l’arganeraie à Essaouira, avec 30.561 ha mis à niveau entre 2012 et 2018 dans le cadre d’un programme qui se décline en une série d’actions qui comprennent la régénération de l’argan, l’amélioration des pâturages, la sylviculture et la distribution de plants.

Approché par la MAP, M. Ahmed Najid, directeur provincial de l’agriculture à Essaouira, a souligné l’importance qu’accorde le PMV dans le cadre du Pilier II, à la promotion et à la valorisation de la filière arganière, mettant en avant les résultats obtenus dans le cadre du projet d’appui au développement et à l’adoption d’une bonne gouvernance des coopératives de l’argan, le programme de développement des produits locaux, le projet de l’agriculture solidaire (ASIMA) et le projet de plantation de l’arganier.

S’agissant du projet d’appui à l’émergence et à la bonne gouvernance des coopératives de production et de commercialisation d’huile d’argan (2011-2016), d’un coût global de 19 millions DH, il se fixe pour missions de contribuer à l’amélioration de la situation socio-économique de la femme rurale, de tripler le volume de l’huile d’argan produit par les coopératives, et de garantir la valorisation de l’huile et des produits de l’arganier.