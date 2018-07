Espagne: La production d’agrumes augmente de 4% en Andalousie

Partager

La production d’agrumes a augmenté de 4% en Andalousie et a diminué de 10% dans le reste de l’Espagne.

La production d’agrumes en Andalousie a atteint 2,15 millions de tonnes lors de la campagne 2017-2018, soit 4% de plus que la saison précédente, selon les données de juin du Conseil régional de l’agriculture, de la pêche et du développement rural.

Cette augmentation contraste avec la baisse enregistrée dans le reste de l’Espagne, où, selon les estimations, la production totale a diminué de 10% en moyenne. Dans la région de Valence, la production a chuté de 20%, tandis qu’à Murcie, elle a baissé de 4%.

Au cours de la campagne 2017-2018, la production d’oranges andalouses a représenté 48% de la production nationale et a augmenté de 8,7% par rapport à la moyenne des quatre dernières campagnes. Ces résultats positifs sont principalement dus à un bon développement de la culture, avec une floraison et des fruits acceptables au printemps.

75% du volume récolté (1,60 million de tonnes) correspond aux oranges douces, 18% (396,463 tonnes) aux mandarines et 5% (108,208 tonnes) aux citrons. Le reste est réparti entre le pamplemousse, les oranges amères, les limes et autres agrumes mineurs.

Par rapport à la saison dernière, la production d’oranges douces et de mandarines a augmenté de 2,3% et de 12,7%, respectivement. Les données indiquent également une baisse de la production de citron.

En ce qui concerne les provinces, la production a augmenté à Malaga (+35,5%), Séville (+6,1%) et Cordoue (+5,1%), tandis que Huelva reste pratiquement au même niveau et dans le reste, la production d’agrumes a été réduite.

La production d’oranges douces a augmenté à Séville et à Cordoue de 4,2% et 7,1%, respectivement. Pendant ce temps, la production de mandarine a augmenté à Huelva (+ 21,1%) et à Séville (+ 23,6%). Les citrons ont enregistré une augmentation à Almeria (+ 6,3%).

Séville est le plus grand producteur d’Andalousie, avec 41% de la production régionale. Séville et Huelva représentent ensemble 65% du total.