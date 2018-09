Espagne: Les pluies ont été bénéfiques pour les agrumes

Partager

tweet





Espagne: Les pluies ont causé plus de bien que de mal pour les agrumes de Valence.

L’Association des agriculteurs de Valence (AVA-Asaja) a déclaré que, pour le moment, les pluies qui ont débuté samedi dans la région de Valence ont causé plus de bien que de mal au secteur agraire et dans la grande majorité des districts, cela a apporté un certain soulagement aux arbres fruitiers.

Selon une déclaration d’AVA-Asaja, les cultures qui on le plus bénéficié des pluies sont les agrumes et les kakis, car l’eau contribuer à améliorer les calibres de la campagne actuelle, à nettoyer les arbres et à réduire la présence des ravageurs et maladies.

De même, la persistance des pluies permet aux propriétaires d’exploitations irriguées d’économiser de l’énergie en arrêtant l’irrigation à un moment de la saison où les arbres ont besoin de beaucoup d’eau pour que les fruits se développent.

Les dommages aux cultures et aux infrastructures sont « assez limités », selon le communiqué d’AVA-Asaja.

Avec Freshplaza