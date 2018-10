Espagne: Bonne saison de mandarines malgré les petits calibres

Partager

tweet





La saison des mandarines précoces a commencé en Espagne.

La récolte de mandarines a commencé à Valence, la plus grande zone de culture de ces fruits en Espagne. On prévoit une augmentation de la production de 21,5% par rapport à l’année précédente.

Les premières mandarines ont été cueillies en Espagne. Le rendement de cette année est plus abondant que celui de l’année dernière.

À Valence, l’été dernier n’a pas été très chaud et la vague de chaleur a été brève début août. Ce climat a été bénéfique pour les premières variétés de mandarines telles que les Iwasaki, Okitsu et Owari.

Cette année, les producteurs de cette région d’Espagne espèrent compenser les pertes de l’année précédente. « Nous prévoyons des volumes nettement supérieurs à ceux de l’année dernière », a déclaré l’un des traders à Freshplaza.

À la fin du mois de septembre, un commerçant a déclaré que la qualité était bonne, même s’il semble y avoir un grand nombre de fruits de petit et moyen calibre.

Avec l’abondance de petites tailles qui ne conviennent pas à l’exportation, les exportateurs estiment donc une perte de 10% en volume.

Le début de saison est de plus en plus compliqué pour les mandarines espagnoles. Il y a également un chevauchement des saisons avec les Nadorcott, Clemcott, Tango et Orri de l’hémisphère sud. C’est pourquoi le secteur cherche des moyens de prolonger la saison.