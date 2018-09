L’Espagne est le 1er importateur du safran marocain

Partager

L’Espagne est le premier pays importateur du safran de Taliouine marocain.

L’Espagne est le principal importateur de safran marocain. 61% de la valeur totale des exportations du Maroc entre 1998 et 2009 provient de l’Espagne, suivie de la Suisse avec 35%.

Environ 95% du safran marocain est produit dans les communes de Taliouine et de Taznakht. L’exportation est un débouché majeur pour cette épice, bien que les quantités exportées varient considérablement d’une année à l’autre.

En 2012, le royaume a exporté 1 tonne de safran, puis 3,2 tonnes en 2013 et 0,5 tonne en 2014.

Le Maroc est le quatrième producteur mondial de safran, avec une production d’un peu plus de 4 tonnes 2013.

L’Iran est de loin le plus gros producteur, avec 180 à 185 tonnes par an, contrôlant ainsi 90% de marché mondial. Viennent ensuite l’Inde et la Grèce, qui produisent respectivement 9 et 6 tonnes par an. L’Espagne est également un acteur clé sur le marché du safran grâce à son importante activité d’import / export.

Le marché du safran marocain est encore très informel. Par exemple, on estime qu’en 2009, environ 70% de la production du pays était commercialisée par des canaux parallèles. Le marché non surveillé de ce produit de grande valeur doit faire face à de nombreux détournements de nom et à de nombreuses fraudes de qualité.

