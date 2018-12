Partager

Souss-Massa : Intensification des efforts pour maîtriser les effectifs de sangliers.

La Direction régionale des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification a intensifié son programme de régulation des effectifs de sangliers au niveau de la région du Souss-Massa avec l’organisation d’une série de battues en vue de réduire les dégâts causés aux habitants et leurs biens.

«Les statistiques provisoires des battues, organisées durant la semaine du 10 au 16 décembre courant, sont très intéressantes. 181 sangliers ont été abattus à l’échelle de la région Souss-Massa dont 92 au niveau de la province de Tiznit. 143 sangliers ont été abattus durant la seule journée du 15 décembre.», indique de la direction régionale des Eaux et forêts du Sud-Ouest, dans un communiqué parvenu à la MAP.

La prolifération de cette espèce est une conséquence du déséquilibre écologique naturel entrainé par la disparition des prédateurs comme les chacals qui jouaient le rôle de régulateurs.

Selon la même source, l’intensification de la chasse aux sangliers s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la rencontre, tenue fin novembre dernier à Rabat, par le ministre de l’Agriculture, de la pêche Maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Aziz Akhannouch, avec différents acteurs de la région de Souss-Massa (agriculteurs, élus, parlementaires et société civile).

Au cours de cette réunion portant sur les problématiques liées aux sangliers dans la région, le ministre a appelé à « examiner la loi en vigueur sur le contrôle du sanglier et à relever les amendements nécessaires pour la mise en œuvre de procédures efficaces afin de protéger les habitants et leurs biens».

Cette rencontre a offert l’occasion aux représentants de la société civile des populations locales d’apporter leurs témoignages sur les menaces et les dégâts du sanglier.

Les débats ont révélé « une convergence non seulement sur le diagnostic de la situation mais aussi sur les solutions aux problèmes rencontrés », souligne le communiqué.

Parmi les décisions prises dans ce sens figurent la révision à la hausse du programme prévisionnel de régulation des effectifs pour le reste de la campagne 2018/2019, afin de toucher l’ensemble des points noirs et abattre le maximum de sangliers.

Ces dispositions «font partie d’un ensemble équilibré de mesures visant à mieux protéger la biodiversité et améliorer la gestion des dégâts du sanglier », conclut le communiqué.