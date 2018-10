Les échanges commerciaux maroco-russes ont doublé en 2018

Partager

M. Dimitri Patrouchev: Les échanges commerciaux maroco-russes ont doublé durant les huit premiers mois de l’année en cours.

La dynamique positive des relations entre le Maroc et la Russie observée durant les dernières années permet d’impulser la coopération et le partenariat entre les deux pays qui touchent plusieurs domaines, a affirmé jeudi à Rabat le ministre russe de l’Agriculture, Dimitri Patrouchev.

Cette dynamique, qui a été lancée par la visite de SM le Roi Mohammed VI à Moscou en mars 2015 et celle du Premier ministre russe à Rabat en octobre 2017, a contribué à l’accroissement des échanges commerciaux entre les deux pays dans différents secteurs, a souligné le ministre qui s’exprimait lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, à l’issue de la 7ème session de la commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique.

Il a fait savoir que les échanges commerciaux entre les deux pays ont doublé durant les huit premiers mois de l’année en cours, comparativement à la même période de l’année précédente, pour atteindre un montant de 900 millions de dollars, précisant que les échanges dans le domaine particulier de l’industrie agro-alimentaire ont connu une hausse sensible à 90 millions de dollars.

Le ministre russe de l’Agriculture a ajouté que les deux pays disposent de toutes les ressources et potentialités pour approfondir les relations bilatérales et les porter à un niveau supérieur dans tous les domaines de la coopération.

De son côté, Bourita a mis l’accent sur l’importante dynamique des relations maroco-russes depuis la visite du Souverain à Moscou en 2015 ainsi que sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs de l’énergie, du tourisme et des transports.

Il a souligné que le partenariat stratégique approfondi entre le Maroc et la Russie, signé entre SM le Roi Mohammed VI et le président Vladimir Poutine lors de la visite du Souverain à Moscou, porte sur le renforcement de la coopération bilatérale dans les secteurs traditionnels tout en s’ouvrant sur de nouveaux secteurs porteurs telles que la coopération sécuritaire et militaire et les concertations politiques, ajoutant que la coopération entre le Royaume et la Fédération de Russie s’inscrit dans un cadre bilatéral mais aussi dans un cadre régional, à savoir l’Union euro-asiatique.

Bourita a fait remarquer que la 7ème session de la commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique, qui coincide avec le 60 ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et le 25 ème anniversaire du lancement de cette commission, a été couronnée de succès en contribuant au raffermissement des relations bilatérales distinguées dans le cadre du partenariat stratégique approfondi décidé par les dirigeants des deux pays.

Cette session, a-t-il dit, a constitué une occasion pour faire le bilan de la coopération bilatérale depuis la visite royale à Moscou et ayant été marquée par la signature du protocole d’accord sur le partenariat stratégique approfondi, précisant que cette session a également permis d’examiner les moyens de consolidation de la coopération économique, notamment dans le domaine agricole, et des investissements russes au Maroc, en particulier dans les secteurs de l’industrie et des nouvelles technologies, pour accompagner le développement des échanges commerciaux.

Co-présidée par Bourita et Patrouchev, la 7ème session de la commission mixte maroco-russe de coopération économique, scientifique et technique intervient en effet dans un contexte très positif marqué par une nouvelle dynamique et un développement important de la coopération entre les deux pays dans tous les domaines, selon les responsables des deux pays.