Le projet « Marrakech pour le palmier dattier » a obtenu une reconnaissance internationale de l’ISO eu égard à son recours aux meilleures normes et pratiques internationales.

Le projet « Marrakech pour le palmier dattier » a obtenu une reconnaissance internationale de l’ISO le récompensant pour la mise en œuvre de normes de durabilité agricole, après un contrôle effectué par la société allemande « TUV », reconnue mondialement pour ses services de certification.

Ainsi, l’équipe de « TUV » a salué le niveau de mise en œuvre efficace des systèmes qualité du projet et l’intérêt accordé à l’adoption des applications de la durabilité agricole.

Le projet comprend un laboratoire entièrement équipé de 850 m2, quatre espaces de plantation de vitroplants d’une capacité de 90.000 plantes chacune, ainsi que 18 stations dotées de moyens de germination et de renforcement des arbustes selon les normes internationales les plus strictes.

Selon la société allemande « TUV », le projet « Marrakech pour le palmier dattier » a obtenu ce certificat eu égard à son recours aux meilleures normes et pratiques internationales, notamment en matière de systèmes de qualité et de durabilité.

« Cette reconnaissance internationale constitue une motivation pour les opérateurs dans le secteur du palmier dattier au Maroc, conformément à la vision de SM le Roi Mohammed VI visant à faire de ce secteur un véritable levier du développement durable dans le Royaume », a indiqué le superviseur du projet, l’expert agronome marocain Abdelouahab Zaid, dans une déclaration à la presse.

« Ce projet, qui allie expertise nationale et internationale, vise à répondre aux besoins croissants de la plantation de palmiers dattiers au Maroc, à travers le recours à une technique pour multiplier les variétés de palmiers », a expliqué M. Zaid, notant que cette méthode garantit l’appariement des variétés de palmiers dattiers produites par la variété mère.

Et de relever que ces plantules sont totalement indemnes de maladies et d’insectes, avec un taux de réussite de 100% et une quantité limitée d’eau, soulignant qu’il est facile de transférer ces plants d’un endroit à un autre.

Quant aux variétés produites, M. Zaid a souligné que le projet focalise sur les variétés contenus dans le programme du ministère de l’Agriculture et de la Pêche, en particulier « Lmajhoul », ajoutant que le projet prévoit de mettre en place un programme annuel d’introduction de nouvelles variétés.

L’expert agronome marocain a reçu la médaille d’or de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) en reconnaissance de ses efforts et réalisations en matière de culture du palmier aux plans arabe et international.

Ambassadeur de bonne volonté de la FAO, M. Zaid est secrétaire général du Prix international Khalifa du palmier dattier, coordonnateur général du Réseau international du palmier dattier et directeur général du Centre arabe du génie génétique et de la biotechnologie.