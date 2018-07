Drâa-Tafilalet: Assemblée générale de la chambre d’agriculture

Partager

tweet





Deuxième session de l’assemblée générale de la chambre d’agriculture de la région Drâa-Tafilalet.

La chambre d’agriculture de la région Drâa-Tafilalet tient la deuxième session de son assemblée générale ce mardi 17 juillet 2018 à Midelt.

Lors de cette réunion, plusieurs points ont été abordés, notamment: l’approbation du rapport de assemblée générale précédente, l’examen et l’approbation d’une convention de partenariat avec l’Agence Nationale de développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), l’examen et l’approbation d’une convention de partenariat avec l’Institut des techniciens spécialisés en agriculture, les mesures entreprises pour lutter contre les effets de déficit pluviométrique ainsi que rééchelonnement des dettes des agriculteurs.

Avec Hrou Abouchrif