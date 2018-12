Partager

Le dispositif « Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb » clôt sa tournée à Taounate.

Le groupe OCP poursuit son engagement auprès des agriculteurs avec le déploiement de son dispositif de proximité «Al Moutmir Li Khadamat Al Qorb». Après une dizaine d’étapes dans plusieurs régions du Royaume, le dispositif s’est arrêté à Taounate entre le 11 et le 13 décembre.

Le groupe OCP déclare : «Le travail de proximité continuera dans les différentes provinces sillonnées. Il est porté par l’équipe des ingénieurs agronomes du groupe mobilisés au quotidien auprès des agriculteurs». Une 12e étape qui permettra de clôturer la phase du dispositif consacrée aux cultures de céréales et légumineuses en accompagnant les agriculteurs de Taounate et de Taza.

A titre de rappel, le dispositif a été lancé en septembre dernier avec plus de 28 étapes dans différentes provinces du pays. Il cible en plus des cultures céréales-légumineuses, celles de l’olivier et le maraichage. A ce jour, le dispositif a sillonné plusieurs régions du Maroc permettant ainsi d’accompagner des milliers d’agriculteurs.