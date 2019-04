Le Directeur Général de l’Institut National Supérieur d’Élevage de Moussoro–Tchad en visite à l’IAV Hassan II

Partager

Les réunions entre le DG de l’INSEM et le corps enseignant de l’IAV ont évoqué les possibilités de coopération entre les deux instituts de formation.

Dans le cadre de la stratégie de l’IAV Hassan II pour le développement des relations de coopération et de partenariat avec l’Afrique dans les domaines de la recherche et de la formation, le Directeur Général de l’Institut National Supérieur d’Elevage de Moussoro du Tchad (INSEM) Dr Ali Issaka Mahamat a effectué une visite à l’IAV Hassan II du 16 au 20 avril 2019, rapporte le site officiel de l’IAV Hassan II.

Lors de sa visite, Monsieur le Directeur de l’INSEM a tenu plusieurs réunions avec les responsables et Enseignants chercheurs de l‘IAV à savoir Pr Araba, Chef du Département de la Production Animale et Dr N. Tligui, Directeur de la filière de Médecine Vétérinaire. L’objectif de cette visite porte sur les possibilités de coopération entre les deux institutions notamment en matière de formation doctorale dans les domaines de l’élevage et de la médecine vétérinaire.