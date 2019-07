La digitalisation à l’aide de Morocco Foodex

Partager

Morocco Foodex enregistre une “bonne avancée” du chantier de la digitalisation visant la réduction des durées de traitement des procédures d’export.

Les membres du conseil d’administration de l’établissement autonome de contrôle et de coordination des exportations Morocco Foodex, réunis vendredi à Agadir, ont enregistré une “bonne avancée” du chantier de la digitalisation visant la réduction des durées de traitement des procédures d’export, tout en soulignant que la balance commerciale agroalimentaire demeure excédentaire depuis 2 ans.

Présidé par le ministre de l’Agriculture et de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Aziz Akhannouch, le conseil d’administration, qui a connu la participation des représentants des inter-professions et professionnels des différentes filières exportatrices, membres du conseil, a été marqué par la présentation de l’état d’avancement du chantier déjà lancé par Morocco Foodex portant sur la digitalisation du système de contrôle technique, indique l’établissement dans un communiqué.