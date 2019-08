La DEPF publie une étude sur les enjeux et les perspectives de développement du secteur agricole marocain

La Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) a publié récemment une étude approfondie sur les enjeux et les perspectives de développement du secteur agricole marocain.

De par l’intérêt qu’elle porte à l’analyse des politiques publiques et des stratégies sectorielles, la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF) vient de partager sur son site officielle une étude approfondie sur les enjeux et les perspectives de développement du secteur agricole marocain.

Cette étude s’est attelée à mettre en exergue l’apport du Plan Maroc Vert en matière d’accélération de la modernisation de l’agriculture marocaine et de renforcement de sa compétitivité, indique la DEPF.

Par ailleurs, sur la base des acquis enregistrés en la matière et des défis qui restent à relever, l’étude a identifié quelques leviers d’action de nature à permettre à notre pays de mobiliser pleinement le potentiel de développement de ce secteur vital pour l’économie nationale.

Selon la DEPF, les propositions formulées dans l’étude, loin de prétendre à l’exhaustivité, ambitionnent d’approfondir la réflexion et d’alimenter le débat au sujet des grandes lignes de la stratégie agricole post-2020.