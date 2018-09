Demnate: Projet vert pour une coopérative de jeunes diplômés

Partager

Lancement à Demnate d’un projet vert en faveur d’une coopérative de jeunes diplômés en voie de réinsertion

L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre au Maroc (AESVT) lancera le 28 septembre courant à Demnate (province d’Azilal) un projet vert en faveur d’une coopérative locale regroupant 25 jeunes diplômés chômeurs.

Ce projet baptisé »Investir dans la nature : un nouveau modèle de métiers verts dans la province d’Azilal » est mis en œuvre avec l’appui financier de l’ONG américaine Middle East Partnership Initiative (MEPI), note un communiqué de l’association qui relève que cette initiative vise à préserver les richesses naturelles de cette province montagneuse qui »recèle un gisement considérable de ressources naturelles encore peu exploitées » et ce, dans le cadre d’une nouvelle vision impliquant décideurs et associatifs locaux, mutualisant leurs efforts pour une gestion rationnelle et prospective des ressources.