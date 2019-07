Dattes : Comment choisir la meilleure variété selon la destination ?

Partager

Choix des variétés pour des destinations différentes.

Développer les palmeraies avec des plantations modernes productrices de dattes de qualité recherchée aussi bien au niveau national qu’au niveau international, devient nécessaire, et ce afin de faire face à la compétition prévisible dans les années à venir. Voici quelques éclaircissements concernant le choix variétal de la culture phoénicole.

Les principales possibilités de destination et de valorisation des dattes sont indiquées dans le tableau 1 qui donne des exemples de variétés qui sont qualifiées pour ces vocations.

Les variétés de grosses dattes, de consistance moyenne et couleur marron clair à doré sont très demandées sur le marché comme

fruit-dessert ou fruit fourré d’amandes ou de noisettes ou de pâte pâtissière; par exemples les variétés Mejhoul et certains clones sélectionnés comme

INRA-3003 et INRA-1445 (Tableau 1).

Les dattes molles et de bon goût conviennent à la formation de la pâte de datte nécessaire pour les mélanges de pâtisserie et la transformation industrielle pour la fabrication du sirop, de la confiture, du miel, etc..); par exemples les variétés Bousthammi noire, Boufeggous-au-Moussa et Iklane (Tableau 8).

D’autres variétés, produisant des dattes sèches, de texture fibreuse ou farineuse et/ou dont le pourcentage de graines dans le fruit est élevé, peuvent être destinées à la transformation et à la malaxation avec d’autres produits riches en protéines pour la production d’aliments de bétail. Certaines variétés comme Bouskri, Azigzao, Boucerdoune et Otokdime constituent de bons exemples.

Tableau 1. Diversité et importance des principales variétés et de quelques clones sélectionnés du palmier dattier pris comme exemples en rapport avec leur valorisation possible.

Ainsi on peut distinguer différentes catégories de dattes :

Dattes consommées comme fruit dessert ou fourré

Cette catégorie de dattes comprend des dattes de bonnes présentation et apparence (couleur marron ou marron doré par exemple, bonne forme,..),

de structure molle lorsque le procédé de déshydratation n’altère pas la présentation ou demi-molles de préférence et d’un gros calibre avec des

petites graines c’est-à-dire des dattes ayant un pourcentage de pulpe relativement très élevé. Les dattes de cette catégorie peuvent être fourrées avec de pâte pâtissière et/ou d’autres fruits secs (amandes, noix, noisettes,…). Exemples de variétés Mejhoul, Bourar et plusieurs clones sélectionnés comme INRA-3003, Khair (INRA-3300). Dattes pour la transformation technologique

Les dattes de cette catégorie doivent être:

a- molles, de préférence de bon goût ou présentant un arôme pour des fins de production des pâtes, de la confiture, du sirop, etc…,

Exemples de variétés Boufeggous, Bousthammi noire, Bousthammi blanche, Boufeggous ou moussa, Hafs, Iklane, clones sélectionnés comme INRA-1381.

b- dattes fibreuses ou farineuses demi-sèches ou sèches pour des fins de production de mélanges d’aliments nutritionnels pour le bétail.

Exemples de variétés Bouijjou, Bouslikhène, Bouittob.

Les dattes sèches comme les variétés Bouskri, Ademou, Jihel étaient ou sont encore utilisées comme aliments énergétiques par les caravaniers et les commerçants du désert.

Le tableau 2 présente le profil variétal et quelques caractères morphologiques importants des principales variétés et clones sélectionnés, qui ont été déjà diffusés auprès des phoéniciculteurs sous forme de vitroplants, dans le cadre de la reconstitution et la restructuration des palmeraies marocaines.

Tableau 2. Profil variétal et quelques caractères morphologiques importants

1 et 2 : Caractères morphologiques importants pour déterminer la densité adéquate de plantation. Plus les valeurs de ces caractères sont grands, plus la densité de plantation doit être réduite (voir paragraphe relatif à la plantation)

3 : Caractères morphologiques importants pour les pratiques de ciselage des régimes

4 : Caractère biologique et écologique pour déterminer la zone et la localité de culture possible ainsi que la période de maturité des dattes. Exigence en chaleur: la somme des températures moyennes journalières supérieures à 18°C depuis la floraison jusqu’à la maturité des dattes, qui influence la précocité ou la tardiveté de la maturité des dattes

(°C): Qualitatif selon le calcul fait à Zagora (Exemple cas du Maroc). Plus une variété exige une quantité élevée de chaleur plus ses dattes arrivent à maturité tardivement. Une variété précoce à Zagora (maturité en Août) devient une variété de saison à Marrakech (maturité en fin septembre –octobre) et tardive au Nord de Marrakech à Settat par exemple (maturité en novembre-décembre)

Dans le cadre du plan national de reconstitution de la palmeraie, le profil variétal, prévu pour les années à venir, comprendrait essentiellement

certaines des principales variétés comme Aguelid, Boufeggous, Bouskri et Mejhoul et des clones sélectionnés comme INRA-3014 (Najda).

LE PALMIER DATTIER BASE DE LA MISE EN VALEUR DES OASIS AU MAROC- INRA