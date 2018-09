Culture de légumes avec des poissons en Bulgarie

Partager

tweet





Des scientifiques bulgares développent des installations pour poissons et légumes.

Les scientifiques de la faculté agraire de l’Université Thracian de Stara Zagora ont créé un modèle d’installation capable d’élever des poissons et des légumes en cycle fermé. Les titulaires de brevets sont le professeur Yordan Staykov et le professeur associé Ivailo Sirakov.

L’installation est conçue pour une sélection de poissons, crustacés, mollusques et algues. Elle est intégrée à un système pour faire pousser des plantes à tiges basses telles que des fleurs, des herbes, des légumes et autres. Il est également possible d’inclure des panneaux solaires.

Il existe deux versions du modèle: l’une pour les start-ups et l’autre pour les sociétés avancées et financièrement stables.

Le rendement annuel pouvant être atteint avec cette installation de type modulaire est d’environ 10 tonnes de poisson. Ce qui est intéressant ici, c’est que les résidus d’aliments organiques transformés, qui sont donnés aux poissons, sont l’engrais liquide des espèces de plantes cultivées. À partir de chaque kilogramme d’aliments pour poissons utilisés, les nutriments sont libérés et peuvent constituer une base alimentaire pour la culture de 8 à 10 kilogrammes de laitue ou de 5 à 6 kilogrammes de tomates cerises.

Selon euscoop.com, les start-ups devraient atteindre environ 13 000 € par an en résultat opérationnel net. L’investissement initial est d’environ 15 300 € pour la production et l’installation du système.

Avec Freshplaza