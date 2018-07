Des cultivars prometteurs de prunes japonaises en cours d’évaluation

Partager

Introduction de nouveaux cultivars prometteurs de prunes japonaises pour l’Himachal Pradesh en Inde.

Les pruniers sont l’une des cultures fruitières les plus importantes et les plus cultivées dans les régions tempérées du monde entier. En Inde, les prunes japonaises ont été introduites par des colons et des missionnaires européens.

La zone actuellement destinée à la culture des prunes couvre environ 8 560 hectares, produisant environ 16 000 tonnes. Les vergers sont situés entre 900 et 1600 mètres d’altitude et se caractérisent par d’excellentes conditions climatiques pour la culture des prunes.

Santa Rosa est le cultivar principal, utilisé pour plus de 90% des vergers dans l’Himachal Pradesh. La prédominance d’un seul cultivar entraîne une production excessive de produits, ce qui empêche les producteurs d’obtenir des prix rentables.

Afin de répondre aux préférences changeantes des consommateurs et à la saison de récolte prolongée, la diversification variétale avec des cultivars génétiquement améliorés est nécessaire. Les programmes de sélection internationaux se concentrent sur l’augmentation du rendement et de la qualité des fruits, l’extension de la saison et le développement de cultivars résistants et / ou tolérants au stress biotique et abiotique.

Dans l’Himachal Pradesh, il est possible d’étendre la superficie cultivée en introduisant de nouveaux cultivars, mais ceux-ci doivent être soigneusement évalués. Pour cette raison, les chercheurs ont évalué quatre nouvelles introductions: Frate, Duarte, Black Amber et Shiro. Elles ont comparées avec quatre cultivars existants: Santa Rosa, Frontier, Red Beaut et Mariposa.

L’objectif de cette étude consiste en l’évaluation de nouveaux cultivars de pruniers, l’établissement d’une base de données pour leur utilisation future et la vérification de la possibilité de coexistence de nouvelles introductions avec les cultivars existants.

L’étude préliminaire réalisée sur différents cultivars de prunes japonaises a révélé que le cultivar Shiro est vigoureux tandis que Black Amber et Duarte sont prometteurs en raison de leurs caractéristiques biochimiques.

Par conséquent, Black Amber et Duarte peuvent également être cultivés dans l’Himachal Pradesh et pourraient être de meilleures alternatives pour prolonger la saison de récolte, satisfaire les préférences des consommateurs et augmenter la rentabilité.