Prochain Séminaire interne du CRRA Meknès: quelles priorités pour une filière céréale compétitive dans le contexte du changement climatique.

: (URAPACRG – CRRA Meknès). Date et heure : jeudi 13 juin 2019 – 11h à 12h30.

: jeudi 13 juin 2019 – 11h à 12h30. Lieu : Bibliothèque du CRRA Meknès.

Présentation du séminaire :

Le Maroc est soumis, à l’instar des autres pays importateurs, aux risques de sécurité alimentaire résultant de sa forte dépendance à l’égard des importations de céréales. Le volume des importations ne cesse d’augmenter malgré des productions nationales record ces dernières années. Le pays gagnerait à investir davantage dans la recherche scientifique agricole pour une optimisation de la filière et assurer des productions nationales de bonne qualité et par là réduire les importations des céréales qui pèsent de plus en plus sur la balance commerciale.

La Fédération Interprofessionnelle des Activités Céréalières (FIAC) s’est constituée, afin de s’inscrire dans la vision stratégique du Plan Maroc Vert, et du contrat programme signé avec le gouvernement, qui vise à intégrer la filière dans une dynamique de profitabilité économique, en matière de développement agricole, et à la doter d’une vision globale pour en faire une filière compétitive à l’horizon 2020. De son côté l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) s’est inscrit dans la nouvelle vision ayant pour objectif de rendre la filière céréalière plus compétitive à travers le développement d’un programme de recherche avec des activités de recherche actualisées et d’actualité. En résumé, ce programme consiste en un développement d’un matériel génétique plus performant et un paquet technologique adapté aux conditions climatiques de notre pays (irrégularités des précipitations et hautes températures, entre autres). Ce programme de recherche ambitionne de répondre aux priorités actuelles fixées par le ministère de tutelle et de répondre aux défis actuels (changement climatique et réduction du volume des importations).

Ce séminaire présentera les grandes lignes de ce programme de recherche et les voies susceptibles de réduire les importations en céréales à travers notamment l’encouragement de la variété nationale ayant des atouts génétiques supérieurs et l’identification des bassins de production pour sécuriser un volume de production adéquat avec des lots communs pour la transformation industrielle, chose qui fait défaut actuellement.