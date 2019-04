Quels critères pour bien choisir sa charrue ?

Partager

Comment bien choisir une charrue ? La charrue est un équipement agricole utilisé pour labourer les champs, pour en retourner la terre et l’aérer. Elle permet de réduire la pénibilité du travail des agriculteurs. En retournant le sol, la charrue permet aussi l’enfouissement des résidus des précédentes cultures et l’élimination d’un grand nombre d’éléments pathogènes. On distingue plusieurs types de charrues :

La charrue simple à soc, la plus courante, est composée d’un dispositif d’attelage, d’une poutre centrale en fer support (ou « age »), d’un système de réglage, d’une coutre ou d’un aileron, d’une pointe, d’un soc en acier et d’un versoir. Soc, versoir et pointe, montés sur un sep et un étançon composent généralement un corps.L’ensemble de la charrue est lié par boulonnage.

Les différents types de charrues :

Charrue à socs simples : pour retourner le sol dans un sens

pour retourner le sol dans un sens Charrue à socs réversibles : permet de retourner le sol dans les deux sens

permet de retourner le sol dans les deux sens Charrues à socs portées : reposent sur le tracteur via l’attelage trois points. Maximum 4 corps.

reposent sur le tracteur via l’attelage trois points. Maximum 4 corps. Charrues à socs semi-portées : le relevage du tracteur à l’avant et à l’arrière sur le sol via une roue ou un essieu deux roues assurent la portance de ces grand ensembles lourds qui peuvent comprendre de 5 à 12 corps.

Les charrues peuvent être in fine à versoir (pièce triangulaire) ou à disques (pièce ronde à large diamètre).

Comment peut-on donc choisir la charrue convenable ?

Analyser son contexte et ses besoins :

Il n’existe pas un modèle type de charrue qui pourra répondre à tous les besoins et contraintes d’un agriculteur même si certains constructeurs vantent des produits « universels ». Parce que plusieurs éléments géographiques, géologiques et climatiques vont influer sur le choix de tel ou tel modèle de charrue et ses besoins en équipements optionnels.

Quatre principaux critères sont à considérer pour le choix d’une charrue :

La nature du sol

La nature de la précédente culture (y compris friche ou jachère)

La puissance du tracteur utilisé

Le type de labour souhaité

Ainsi, si votre sol est argileux ou au contraire très rocailleux, l’équipement nécessaire ne sera pas le même. Dans un sol rocailleux, votre machine devra être équipée d’un système anti-pierres comme un procédé de sécurité non-stop hydraulique. Au passage, veillez également à ce que le conducteur soit du tracteur soit protéger à son arrière d’éventuels jets de pierre.

De même si vous disposez d’une tracteur à faible puissance, vous ne pourrez pas tirer n’importe quelle charrue. Avec un engin d’une puissance de 60 à 100 chevaux, vous pourrez tracter des charrues de 3 corps, voir 4 corps, mais pas plus. Il vous faudra une puissance d’au moins 200 cv pour une charrue de 6 corps.

De nombreux réglages sont également à observer sur la charrue avant le travail aux champs, dont quatre principaux : réglage de la profondeur, du talonnage (horizontalité), de l’aplomb (travail perpendiculaire au sol) et de la largeur.

Il est nécessaire de labourer au moins à 20 centimètres de profondeur minimum pour un bon enfouissement des résidus.

Les pièces et options à prévoir pour une charrue :

Il existe une multitude d’options pour les charrues et rien que pour le choix du versoir, les constructeurs proposent des modèles distincts adaptés aux utilisations différentes.

Un versoir peut être Américain pour sols très légers et peu profonds, hélicoïdal pour le labour d’hiver, cylindrique pour le labour d’été ou hélico-cylindrique assez polyvalent et enfin le versoir à claire-voie pour les sols collants.

Parmi les options à considérer :

Contrôle de profondeur hydraulique

Griffes sous-soleuse

Asservissements hydrauliques

Recentrage automatique (châssis)

Protections non-stop hydrauliques (anti-pierres)

Amortisseurs sur roues

Etc.

Définir son budget :

Evaluer son ancienne charrue et ajouter le budget au prix d’achat d’une neuve : il existe un marché de l’occasion pour les charrues. Comme pour tous ce qui se vend ou s’achète d’occasion, on y trouve des bonnes affaires et des moins bonnes. Pour acheter une nouvelle charrue, plus grande, portant plus de corps, il est possible de revendre son ancien modèle. Il pourra également être judicieux de contacter le fabriquant du modèle initial pour l’achat de votre nouveau matériel et de voir avec lui les capacités de reprises.

Le prix des pièces de rechange et la maintenance : c’est un budget à prévoir puisqu’une charrue connaît beaucoup de pièces d’usure. Versoirs, contre seps, ailerons, pointes, etc. sont soumis à de rudes charges. L’entretien doit être optimum et si possible exécuté par un professionnel.

