Courgettes: 25% des importations de la France provient du Maroc

Faible production de courgettes et augmentation des prix en France.

Le ministère de l’agriculture en France prévoit une baisse de la production de la courgette à cause des conditions climatiques actuelles.

En France, le climat actuel est chaud avec peu de lumière de soleil et beaucoup de pluies. Le ministre de l’agriculture prévoit des répercussions directes sur le rendement de la courgette. D’autant plus que, plus des deux tiers de la production est cultivée en plein champ.

La France produit en moyenne près de 112 600 tonnes de courgettes. Le ministre de l’Agriculture a annoncé que la production nationale de courgettes diminuera de 2% sur l’année et de 8% par rapport à la moyenne 2013-2017. Les prix ont par conséquent augmenté en mai.

En un an, la superficie plantée en courgettes a diminué de 1% et la production devrait déjà être inférieure à celle enregistrée l’an dernier.

En 5 ans, la principale région de production au Sud-Est du pays a perdu 8% des champs de courgette.

Les prix, qui sont habituellement stables à ce moment de la saison, ont augmenté de 7% par rapport à l’année dernière et de 10% par rapport à 2013-2017.

Les petites exploitations de la région de PACA éprouvent des difficultés à trouver des producteurs pour reprendre les fermes. D’après les estimations, la production devrait culminer en juillet.

Les importations restent stables. Les principaux pays fournisseurs de ce légume sont l’Espagne et le Maroc. 25% du volume de courgettes importées provient du Maroc tandis que 70% sont en provenance de l’Espagne.