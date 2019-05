Cosumar : L’usine d’Arabie Saoudite ouvrira ses portes fin 2019

Partager

Cosumar annonce pour fin décembre l’achèvement de son projet de construction de raffinerie de sucre blanc en Arabie saoudite.

Le projet Cosumar de construction de raffinerie de sucre blanc en Arabie saoudite a atteint 75% de taux de réalisation, a annoncé Mohamed Fikrat, directeur général de Cosumar, lors de la présentation de la nouvelle identité visuelle du groupe.

Il s’agit du premier projet de Cosumar à l’international, lancé avec un partenaire saoudien, indique leconomiste.com. L’opérateur co-investit 200 millions de dollars dans la raffinerie de Yanbu (côte ouest de l’Arabie saoudite, au bord de la mer Rouge). La nouvelle entité appelée Durrah Sugar Refinery ambitionne de produire 850.000 tonnes de sucre blanc par an, sachant que la région Moyen-Orient enregistre un déficit de 4 millions de tonnes de sucre.

Porté en partenariat avec Consolidated Brothers Company et Industrial Project Development Company (Cosumar détenant 43,27% du capital), le projet de la future usine permettra de fournir l’un des plus gros marchés de sucre au monde et qui en importe massivement. L’expertise de l’opérateur sucrier a été mise à profit pour construire la nouvelle raffinerie dont les produits seront écoulés à la fois sur le marché saoudien et le reste de la région Mena.

En 2018, les exportations du groupe sucrier ont atteint 350.000 tonnes de sucre, avec comme principaux marchés extérieurs la région Mena, la Turquie et l’Europe, ou encore la Corée du Sud et la Chine. Au total, une quarantaine de pays desservis, représentant environ 25% du chiffre d’affaires.

Rappelons que le groupe Cosumar compte 5 filiales dont 7 usines réparties dans 5 régions: Gharb, Loukkos, Moulouya, Tadla, Doukkala et Casablanca. La précocité des pluies de la campagne actuelle a permis à Cosumar d’assurer un programme assez ambitieux comparativement à la campagne passée. Le groupe a démarré les campagnes agricoles dans les délais. Celle de la canne a débuté le 22 février. La campagne d’usinage de la betterave, a quant à elle, démarré le 15 avril.