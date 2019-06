Renforcement de la coopération bilatérale dans le domaine de l’eau entre le Maroc et les Etats-Unis

Partager

La délégation marocaine mettra en avant les possibilités de coopération, notamment à caractère technique, avec les institutions rencontrées.

Il s’agit plus particulièrement des techniques de réalisation, de gestion et d’exploitation des infrastructures de stockage, de transport d’eau sur de longues distances, ainsi que du suivi et de la surveillance de l’évolution des ressources en eau et des données liées à l’eau.

Accompagné d’une délégation composée du Directeur général de l’Office national de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), des directeurs centraux et de hauts responsables du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, M. Amara aura des entretiens avec des responsables gouvernementaux américains de haut niveau dans diverses administrations et agences et effectuera des visites de terrain à différents ouvrages et infrastructures hydrauliques.

Le ministre entame sa visite par un segment officiel à Washington où il s’entretiendra avec le Secrétaire d’Etat Américain au Commerce, M. Wilbur Ross, en présence de l’Ambassadeur de SM le Roi aux États-Unis d’Amérique, Lalla Joumala Alaoui.

M. Amara aura également une rencontre avec le Secrétaire d’Etat américain Adjoint à l’Intérieur, chargé de l’Eau et des Sciences, Timothy R. Petty, en présence de la Commissaire de l’United States Bureau of Reclamation (USBR), Brenda Burman, et du Directeur de l’Institut des Études Géologiques des États-Unis (USGS), Jim Reilly.

D’autres réunions centrées sur la problématique de l’eau sont aussi prévues avec des hauts responsables de l’Administration Nationale de l’Aéronautique et de l’Espace (NASA), du Corps du Génie de l’Armée de Terre des États-Unis et de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID).

A l’issue de ces rencontres, le ministre se rendra à Phoenix, dans l’Etat de l’Arizona (ouest), pour visiter le Central Arizona Project (CAP), important ouvrage hydraulique qui permet le transfert d’eau du Bassin du Colorado vers le centre et le sud de l’Arizona, avant de visiter le Barrage Hoover, pièce maîtresse du CAP. Le ministre s’entretiendra avec les hauts responsables de cet ouvrage d’eau qui permet la régularisation des eaux de la rivière du Colorado, la production de l’énergie hydroélectrique, l’irrigation des terres agricoles et l’approvisionnement en eau potable.

Enfin, M. Amara visitera dans la côte sud de la Californie (ouest) des projets de dessalement de l’eau de mer, de déminéralisation des eaux saumâtres et de réutilisation des eaux usées.

