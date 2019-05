Un spray pour conserver les fruits et les légumes

À l’échelle planétaire, c’est le tiers des aliments produits qui sont jetés à la poubelle, ce qui représente des pertes annuelles de 750 milliards de dollars.

Le gaspillage alimentaire survient à plusieurs niveaux entre la production et l’assiette du consommateur. Toutefois, c’est entre les mains du consommateur que plus de la moitié des aliments sont gaspillés.

Pour en finir avec ce gaspillage, la startup Apeel a trouvé une solution pour le limiter : il s’agit d’une sorte de deuxième peau qui va préserver l’humidité du fruit, éviter qu’il sèche, et le protéger de l’oxygène pour qu’il pourrisse moins vite. Les fruits et légumes traités vont pouvoir être conservés jusqu’à trois fois plus longtemps, indique freshplaza.fr.

Cette peau est totalement végétale : elle est fabriquée à partir de graines et de pelures triées sur le volet. Cela donne un liquide que l’on pulvérise ou dans lequel on trempe le fruit pour le protéger. Un liquide invisible, inodore et qui n’a aucun goût.