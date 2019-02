Conseil agricole : Guelmim bénéficie d’ateliers de formation terrain

Partager

Lancement des ateliers de formation terrain au niveau de la province de Guelmim.

En parfaite complémentarité avec le conseil agricole privé, il y a le lancement des ateliers de formation terrain au niveau de la province de Guelmim, et ce le 18 février 2019 par la direction régionale du conseil agricole de Guelmim Oued Noun, avec la mobilisation de plusieurs conseillers agricoles privés.

Ces ateliers, organisés par l’Office National de Conseil Agricole (ONCA), ont été caractérisé par la présence accrue des éleveurs, principalement pour les thématiques programmées ayant une relation avec la gestion rationnelle et l’organisation de l’espace pastoral, ainsi que la formation et la sensibilisation aux contenu des dispositions de la loi 113-13 relative à la transhumance pastorale et la gestion des espaces pastoraux.

En marge de cette rencontre, il y a eu la création d’une association régionale des parcours et d’organisation de la transhumance à Guelmim directement après la fin des travaux du premier jour de la session de formation.