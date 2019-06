Conseil agricole : Un programme de formation riche au profit des agriculteurs de Laâyoune

Partager

Les filières de production retenues dans le Plan agricole régional (PAR) de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra sont essentiellement celles de la production animale.

La direction régionale du Conseil agricole de Laâyoune-Sakia El Hamra entamera les prochaines semaines un programme de formation composé de 17 sessions au profit des agriculteurs de la région bénéficiaires des projets du pilier II du Plan Maroc Vert, et qui visent le renforcement des capacités de ces acteurs locaux et ce pour le développement d’une agriculture solidaire, indique aujourdhui.ma.

Ces sessions de formation visent à accompagner et encadrer les agriculteurs bénéficiaires des projets pilier II le long de la chaîne de valeur en matière de technique de production, de commercialisation et de gestion des exploitations. Elles concernent les villes de Smara, Laâyoune, Boujdour et Tarfaya.

En effet, ce programme portera sur plusieurs filières, dont les céréales, pour traiter les principales actions à respecter par l’agriculteur pour avoir un bon rendement ; choix variétales, techniques de production de céréales (travail du sol, semis, récolte et traitement phyto…), facteurs affectant la qualité de blé.

Par ailleurs, cette initiative permettra à l’agriculteur de se doter des outils et techniques nécessaires pour avoir un produit de qualité en matière de couscous et de khlie sur le plan sanitaire, nutritionnel et concurrentiel, notamment les bonnes pratiques de production du couscous, et les techniques de valorisation.

Cette formation portera également sur un module pour l’augmentation de la production laitière et sa valorisation, en initiant les bénéficiaires des techniques modernes d’élevage des chèvres laitières.

Un dernier module du programme portera sur les viandes rouges camelines, caprines et ovines, en l’occurrence les modalités de la conduite des troupeaux en respectant la durabilité de l’écosystème pastoral.

Ainsi, les filières de production retenues dans le Plan agricole régional (PAR) de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra sont essentiellement celles de la production animale fortement conditionnées par la vocation du secteur agricole dans la région : le lait de chamelle, la viande rouge cameline et caprine, le lait de chèvre, et la viande blanche de poulet de chaire.

Notons que les objectifs globaux escomptés du PAR sont essentiellement l’augmentation des niveaux de production des différentes filières, l’amélioration de la qualité et des conditions de commercialisation de la production, la valorisation des productions, la création de l’emploi et l’amélioration des revenus de la population rurale.