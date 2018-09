Connaître le degré de maturité des fruits sans les ouvrir

Partager

tweet





Des techniques optiques permettent de détecter le degré de maturité des fruits sans les ouvrir.

Dans un rapport intitulé « Examen infrarouge des kiwis« , on annonce la mise au point d’un appareil électronique qui permet de déterminer la douceur et le degré de maturité des kiwis sans avoir à les ouvrir pour le vérifier.

Le système applique des techniques optiques pour mesurer le degré de maturité et de dureté du fruit et détermine le produit qui doit rester stocké et celui qui est prêt à être commercialisé.

Cela permet d’organiser les fruits par leur niveau de sucre, leur dureté, leur fermeté et leur matière sèche pour adapter l’offre à chaque marché.

De plus, les fruits parviennent au consommateur dans les meilleures conditions possibles et dans des emballages uniformes, de sorte que les consommateurs puissent les manger sans avoir à vérifier quelles pièces sont plus ou moins mûres.

Le système réduit également les pertes de produits car il n’a pas recours à des techniques invasives pour déterminer le degré de maturité du fruit.

Comme cité par le journal La Voz de Galicia, le système de mesure développé par l’AINIA a montré une efficacité de 85% dans les tests qu’ils ont réalisés.