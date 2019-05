Conduite technique de l’absinthe

Partager

Plutôt utilisée en infusion pour parfumer le thé, l’absinthe est cultivée un peu partout au Maroc.

L’absinthe (Artemisia absinthium) est un petit arbuste vivace, au port touffu, de couleur vert-cendrée, pouvant atteindre 1 m de hauteur. Elle est originaire d’Europe mais pousse également en Asie et en Afrique.

Plante et importance de la culture au Maroc

La floraison survient généralement entre Juillet et Août. Les fruits sont des akènes. La plante est connue aussi sous différents autres noms parmi lesquels: L’herbe sainte, herbe aux vers, herbe des vierges.

L’absinthe est composée d’un certain nombre de produits chimiques parmi lesquels les acides maliques, les acides succiniques, l’acide ascorbique, les flavonoi des, les tanins et la résine. L’huile essentielle est formée principalement de thuyone et de thuyal. Le thuyone, provoque de vives excita tions du système nerveux, suivies de bref délai d’inconscience et de convulsion généra lisée. L’absinthe est utilisée depuis l’antiquité pour le traitement des troubles digestifs. Les parties actives de la plante sont toutes très amères. On les emploie en traitement interne soit pures, soit en mélanges, pour stimuler l’appétit, la sécrétion du suc digestif et de la bile, contre les coliques intestinales ainsi que contre les parasites intestinaux. Au Maroc, l’absinthe est utilisée pour aromatiser le thé, surtout en période hivernale.

Exigences édapho-climatiques