Lancement des nouveaux sites web du groupe Comicom – Dimateq ».

Le groupe Comicom – Dimateq lance ses nouveaux sites web adaptatifs pensés pour une meilleure expérience utilisateur.

Le groupe Comicom – Dimateq, importateur exclusif au Maroc des tracteurs Massey Ferguson, Landini et McCormick ainsi que de nombreuses marques de matériel agricole d’accompagnement de renommée internationale, a développé récemment ses nouveaux sites web modernes et adaptatifs, accessibles à www.comicom.ma et www.dimateq.com.

Ces nouveaux sites web demeurent principalement au cœur de la stratégie digitale du groupe Comicom – Dimateq, dont le but ultime est d’interagir de manière fluide avec sa clientèle grâce à un accès rapide aux informations relatives aux produits et services, aux marques représentées ainsi qu’aux réseaux de distribution.

Un nouveau graphisme, un contenu simplifié et épuré, une navigation fluide et une ergonomie repensée. L’ensemble a été pensé sur ces nouveaux sites web pour une meilleure expérience utilisateur.