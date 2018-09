Espoir pour combattre la maladie du dragon jaune des agrumes

Partager

tweet





Une issue potentielle pourrait aider à lutter contre la maladie du dragon jaune des agrumes.

La maladie du dragon jaune des agrumes continue de dévaster les cultures en Floride. Les chercheurs pensent avoir découvert un moyen pour mieux comprendre la maladie, ce qui pourrait aider l’industrie à la vaincre.

Jusqu’à présent, les chercheurs ont été incapables d’isoler les bactéries responsables du verdissement. Pour étudier la maladie, les chercheurs ont été contraints de faire pousser des arbres, puis d’étudier leurs racines. Texas A & M AgriLife Research pense avoir trouver le moyen de cultiver et reproduire rapidement les agents pathogènes et les microbes à l’origine de la maladie en laboratoire.

La nouvelle, annoncée la semaine dernière, pourrait changer la donne, ont déclaré des responsables de l’industrie. Bien qu’elle ne guérisse pas la maladie en soi, la recherche pourrait permettre à l’industrie de trouver plus efficacement et à moindre coût un moyen de défense efficace contre les pathogènes fastidieux et les microbes responsables de la maladie.

Tout progrès est une bonne nouvelle dans la lutte contre le verdissement, qui se propage par le minuscule psyllidae asiatique des agrumes et qui a décimé la récolte d’agrumes de l’État. Selon eu.tcpalm, la Floride a perdu plus de 60% de sa production depuis la campagne agricole 2003-2004.