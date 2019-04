Colloque international à Figuig sous le thème : «Approche intégrée pour une gestion durable de la phœniciculture en milieu oasien»

Partager

Ce colloque contribuera à renforcer les partenariats et collaborations entre chercheurs marocains et étrangers ainsi qu’avec les secteurs publique et privé.

l’Université Mohammed Premier-Oujda et l’Académie de recherche et d’enseignement supérieur de Belgique organisent en partenariat avec l’Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et d’Arganier (ANDZOA) et la Commune de Figuig (CF) un colloque international sous le thème : «Approche intégrée pour une gestion durable de la phœniciculture en milieu oasien» du 1er au 3 novembre 2019 à l’Oasis de Figuig.

La situation des oasis et de leur patrimoine phœnicicole suscitent des inquiétudes compte tenu de l’interaction de facteurs naturels agressifs et de certaines contraintes dont on peut citer en particulier : les dégâts causés par la fusariose vasculaire (Bayoud) et d’autres maladies et ravageurs du palmier dattier, les conditions de sécheresse qui sévissent régulièrement dans ces zones, faible maîtrise des techniques de culture, de récolte et de commercialisation, insuffisance de l’approvisionnement en plants de qualité pour répondre aux demandes aussi bien des anciennes que des nouvelles plantations, les faibles moyens financiers des agriculteurs pour la mise en œuvre de pratiques de production et de valorisation efficaces…. En plus de ces oasis phœnicicoles étagées classiques, il y’a émergence de nouvelles extensions ou projets agricoles à travers des initiatives étatiques et privées de grande envergure.

« Dans un contexte où les formes d’agriculture les plus modernes et les plus traditionnelles sont juxtaposées, il est pertinent d’analyser à la fois les ruptures et les continuités entre ces différentes formes d’agriculture saharienne », explique la fiche du colloque sur le site officiel de l’Université Mohammed Premier-Oujda. C’est dans le but de partager les expériences de chacun sur les méthodes de préservation et de développement intégré de ces systèmes oasiens et de contribuer à améliorer et partager les connaissances sur les dynamiques agricoles et territoriales en cours dans les oasis à palmier dattier, que ce colloque international à Figuig sera organisé.

Ce colloque vise à faire l’état des lieux des avancées de la recherche dans le domaine de la phœniciculture en milieu oasien, croiser les expertises des participants et des intervenants et partager les bonnes pratiques, contribuer à la dynamisation de la recherche scientifique dans les axes prometteurs de la gestion intégrée de la phœniciculture et enfin renforcer les partenariats et collaborations entre chercheurs marocains et étrangers ainsi qu’avec les secteurs publique et privé.

Le colloque se déroulera sous forme de conférences plénières ou thématiques et de communications affichées.