Les clémentines du Chili bénéficient d’un excellent marché

Clémentines: Le Chili produit des volumes importants qui se vendent à de très bons prix.

Le mouvement clémentine en provenance du Chili s’accélère, conduisant à un excellent marché. Les fournisseurs s’attendent à avoir de bons volumes constants pendant encore plusieurs semaines, avec des prix qui resteront élevés durant cette période.

« Le mouvement des clémentines du Chili a été très bon cette saison et nous nous attendons à avoir une bonne offre en juillet », a déclaré Norman Barao de l’International Fruit Company. « Nous aurons plus de volume au début des trois prochaines semaines jusqu’à la fin de la saison pour les clémentines. » W Murcotts « et » Tangos « commenceront en août avec des approvisionnements qui devraient commencer vers la fin du mois jusqu’en octobre. «

« Le marché a été très bon ces dernières semaines avec des volumes serrés étant donné que nous sommes dans une période de pointe », a-t-il poursuivi. «Les prix sont très élevés et la récolte semble très bonne, à l’heure actuelle, les prix du marché au comptant pour les clémentines se situent entre 32 $ et 34 $ pour les tailles 4 et 4. L’arrivée des agrumes sud-africains ne devrait pas avoir d’impact. ils expédient principalement Navels. «

Les conditions météorologiques en Amérique du Sud ont présenté peu de problèmes pour les producteurs d’agrumes. La qualité des fruits est très bonne, particulièrement au Chili et en Uruguay. Le Pérou voit cependant quelques problèmes, et par conséquent les importations de ce pays sont lentes.

« Le Pérou a eu quelques problèmes avec le fruit contenant trop de graines », a expliqué Barao. « Il n’y en a donc pas eu beaucoup cette saison, ce qui laisse un vide pour le Chili et l’Uruguay qui présentent tous deux une très bonne qualité de fruits, de belle couleur et avec des taux de BRIX de 11, 12 et 13 ».

Avec Freshplaza