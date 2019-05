Les citrons sont plus sucrés que les fraises

Croyez-le ou non, les citrons sont plus sucrés que les fraises !

Lors de l’évaluation des niveaux de sucre entre une fraise et un citron, les gens supposent automatiquement qu’une fraise contient plus de sucre en raison de son goût sucré que celui d’un citron. Mais au contraire : Des études montrent qu’un citron contient 70 % de sucre et que la fraise ne contient que 40 % de sucre.

Le fruit a un pourcentage plus élevé de teneur en sucre ; il obtient son goût piquant par la présence dominante d’acide citrique.

La saveur piquante d’un citron est due à sa forte teneur en acide citrique. Bien que le pourcentage d’acide citrique soit de 3 à 6 % minuscule par rapport aux fraises, il parvient quand même à dominer les niveaux de saccharine dans les citrons, ce qui donne un goût acide. Cependant, si nous jugeons les deux fruits sur leurs bienfaits pour la santé qu’ils offrent plutôt que sur la quantité de sucre qu’ils contiennent, tous deux ont de grandes propriétés bénéfiques.

