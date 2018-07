Chute des prix des tomates et des aubergines en Italie

Italie: L’offre excédentaire fait baisser les prix des légumes.

En Italie, les prix des tomates sont bas depuis au moins 15 jours et les producteurs encaissent des pertes considérables.

En cette période, même les tomates d’excellente qualité ne peuvent atteindre des prix satisfaisants en Italie, affirme Daniele Brunelli, un producteur de Verona qui possède 35 hectares. Il ajoute qu’excepté pour la variété Rosamunda, on ne note pas de grandes différences de prix pour les différentes variétés et qualités de tomates. En deux semaines, le prix moyen de ces fruits a chuté de 0,70 € à 0,50 € .

Toutefois, le mois de juin a toujours été un mauvais mois pour les légumes car les productions de tout le pays se chevauchent. Les aubergines subissent le même sort et n’atteignent pas non plus le prix espéré par les producteurs.

Les aubergines ovales de qualité supérieure atteignent 0,55 à 0,60 € / kg, ce qui pénalise nettement les gains des producteurs.