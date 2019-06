Partager

Chtouka-Ait Baha : 3 milliards de dirhams pour l’irrigation dans la région du Souss.

Le projet qui portera le nom de Douira, et qui englobera une enveloppe de plus de 3 milliards de dirhams va permettre le traitement de plus de 75 millions de mètres cubes d’eau dessalée par an.

Prévue pour l’année 2021, l’usine de Chtouka-Ait Baha devrait débuter par un débit de 275 000 m3 jour, avant d’atteindre une capacité maximale estimée à 450 000 m3. Les travaux de construction ont été confiés à la société espagnole Abengoa.

L’usine assurera l’irrigation d’une surface agricole de plus de 15 000 m2. Pour rappel l’État avait promis de fournir les agriculteurs de la région de souss en eau dessalée au prix symbolique de 5 dirhams par mètre cube, en échange d’une participation dans le projet d’Investissement, d’une valeur de 10.000 dirhams, que les agriculteurs avaient payés en deux tranches.

Avec Bladi.net