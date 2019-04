Des chercheurs bangladais à la découverte des potentialités agricoles de la région du Nord

Partager

tweet



Cette visite organisée conjointement par l’INRA et la Fondation OCP s’inscrit dans le cadre du développement des partenariats scientifiques et l’échange des expertises et des savoirs à l’international de l’INRA.

Une délégation de chercheurs et de cadres du ministère de l’agriculture du Bangladesh vient d’effectuer une visite au Centre régional de la recherche agronomique (CRRA) de Tanger, indique aujourdhui.ma.

Cette visite a permis aux membres de cette délégation de découvrir les potentialités économiques de la région du Nord, ainsi que les installations scientifiques et techniques de ce centre relevant de l’Institut national de la recherche agronomique (INRA) notamment la station d’ionisation de Boukhalef.

Celle-ci est considérée comme une plate-forme nationale leader en matière d’utilisation des techniques nucléaires en agriculture. «Des informations ont été apportées sur le rôle de cette station dans les domaines de la création de nouvelles variétés, la conservation des aliments et la lutte contre les ravageurs des cultures», selon les responsables de l’INRA de Tanger.

Cette station unique au Maroc a été créée à la demande des industriels opérant dans le domaine de l’agroalimentaire et des produits pharmaceutiques et médicaux en 1995. «La station d’ionisation de Boukhalef a été mise en place grâce à l’assistance technique de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) et du Commissariat à l’énergie atomique français (CEA – France)», indique la même source.

Les membres de la délégation se sont dirigés ensuite vers Larache pour s’informer sur les potentialités agricoles de cette région. Ils ont notamment visité un champ où se déroule une série de recherches par des spécialistes de l’INRA dans le domaine des fruits rouges. «Cette visite organisée conjointement par l’INRA et la Fondation OCP s’inscrit dans le cadre des efforts du centre de l’INRA de Tanger pour le développement des partenariats scientifiques et l’échange des expertises et des savoirs à l’international», a affirmé Dr Mouad Chentouf, chef du CRRA de Tanger.

Les membres de cette délégation ont également visité une unité de conditionnement des fruits rouges et le site «Domaine Mokkadem», qui est une ferme dédiée à la production de la fraise, de la framboise et de la mûre, où ils ont eu l’occasion de s’informer sur les modalités de développement de cette filière.