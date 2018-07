Cerises: Les exportations battent les records en Turquie

Partager

Les exportateurs de cerises turcs s’attendent à une année record.

Les exportations de cerises turques ont atteint 20 000 tonnes entre janvier et mai, soit une augmentation de 165% en un an.

Senih Yazgan, le vice-président de l’Association Uludag des exportations de fruits et légumes frais, affirme que 2018 pourrait être record avec des exportations atteignant 85 000 tonnes et une valeur de 200 millions de dollars.

M. Yazgan dit que les producteurs s’attendent à une récolte exceptionnelle cette année. Les exportations vers la Russie sont de nouveau sur la bonne voie puisque les sanctions sur les importations turques au cours de l’été 2017 ont été levées. Le marché chinois pourrait également devenir plus accessible pour les exportations turques, car une mise à jour des protocoles d’exportation est en cours de négociation.

Selon l’Uludag Exporters Association, les exportations turques ont augmenté de 184% entre janvier et mai par rapport à la même période l’année dernière. La valeur totale des exportations de cerises au cours des cinq premiers mois de 2018 a atteint 53,8 millions de dollars, comparativement à 18,9 millions de dollars à pareille date l’an dernier. Le chiffre d’exportation le plus élevé était en 2016, lorsque les exportations ont atteint 78 700 tonnes et 182,7 millions de dollars. L’année dernière, les exportations de cerises ont totalisé 65 000 et 159 millions de dollars.