Céréales : Les stocks mondiaux revus à la hausse

Les stocks mondiaux de grains ont été revus à la hausse par le Conseil international des céréales (CIC).

Le Conseil international des céréales (CIC) a revu le 25 avril à la hausse les stocks mondiaux de grains, qui pour les principaux exportateurs dépassent leur niveau de fin 2018-19. « Pour 2019-20, la prévision de récolte en grains est augmentée de 2 Mt (par rapport à mars) à 2 178 Mt », sous l’impulsion du blé et du maïs, selon un rapport.

« Des stocks d’ouverture plus importants, une production plus élevée et une consommation plus faible augmentent les prévisions pour les stocks de clôture de 13 Mt, à 588 Mt. »Toutefois, « dans un contexte de demande record et d’infime augmentation de l’offre », il s’agirait de la troisième diminution consécutive des stocks mondiaux qui seraient ainsi « au plus bas sur cinq ans », a indiqué LaFranceAgricole.fr.

Pour 2019-20, une meilleure moisson est annoncée en blé (+ 26 Mt sur un an), en maïs (+ 6 Mt) et en orge (+ 8 Mt) par rapport à la campagne précédente. Parallèlement, des hausses de la consommation sont prévues pour l’alimentation humaine, animale et les utilisations industrielles, qui propulsent la consommation totale à un nouveau sommet de 2 201 Mt (contre 2 165 Mt en 2018-19), a précisé la même source.