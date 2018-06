Céréales: Environ trois millions de quintaux prévus dans l’Oriental

Partager

Campagne agricole 2017-2018: Environ trois millions de quintaux de céréales prévus dans l’Oriental.

La production céréalière dans la région de l’Oriental au titre de la campagne agricole 2017-2018 devrait atteindre quelque trois millions de quintaux, selon des données de la direction régionale de l’agriculture.

La superficie emblavée en céréales lors de cette saison s’élève à 232.600 hectares répartis entre les trois principales céréales, à savoir l’orge (53 pc), le blé dur (12 pc) et le blé tendre (35pc), précise la même source, affirmant que les résultats de cette année sont ’’encourageants et probants’’.

La superficie moissonnée à la date du 20 juin courant est évaluée à 60.000 hectares avec un rendement total de plus de 912.100 quintaux, soit une moyenne de 15 quintaux par hectare dans les zones bour et 31 dans les zones irriguées.

Pour les responsables de la direction régionale ainsi que pour les agriculteurs, l’actuelle saison agricole est jugée exceptionnelle, et ce à la faveur de plusieurs facteurs dont la pluviométrie, les quantités suffisantes de semences certifiées mises à la disposition des centres de vente et les travaux d’entretien et de traitements phytosanitaires apportés par les agriculteurs.

Le cumul des précipitations qu’a connues la région de l’Oriental lors de cette saison agricole, avec une bonne répartition spatiale et temporelle, a atteint à la date du 18 juin environ 293 mm, en hausse de 13 pc par rapport à la saison 2016-2017.