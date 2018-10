Céréales : Nouvelle convention entre le Maroc et la France

Partager

Céréales : Le Maroc et la France signent à Casablanca une convention cadre de coopération technique.

Les deux filières céréalières, marocaine et française, en l’occurrence la Fédération Nationale de la Minoterie et France Export Céréales ont signé, mardi à Casablanca, une nouvelle convention cadre de coopération technique.

Cette convention a été signée dans le cadre de la 21ème édition du colloque ‘’Les rencontres franco-marocaines des céréales’’ par Chakib Alj, président de la Fédération Nationale de la Minoterie, et Philippe Heusele, président de France Export Céréales. En vertu de cet accord, les deux parties prévoient des formations en management de laboratoire d’analyses, accueil de techniciens en France pour des formations de formateur ou encore, don d’ouvrages pédagogiques pour les étudiants de l’Institut de Formation de l’industrie Meunière de Casablanca (IFIM).

‘’Le contenu de cet accord porte surtout sur de la formation au niveau de la meunerie, mais également au niveau de la fabrication du pain. On a aussi un volet laboratoire et analyses en vue de progresser au niveau de la boulangerie, de la pâtisserie et de la meunerie marocaines’’, a souligné Philippe Heusele. Cet accord trisannuel ‘’d’efforts de développement et formation’’ que France Export Céréales fait vient de renforcer notre partenariat avec la fédération marocaine de la Minoterie et permettra aux deux parties ‘’de mieux se comprendre et de parler le même langage technique vu que ces métiers sont surtout techniques et, dès lors, on doit progresser d’année en année, ce qui profitera au consommateur marocain’’.

Pour sa part, Yann Lzbeau, chef de mission Maghreb-Afrique au sein de France Export Céréales a fait observer que cette coopération technique ne se limite pas aux échanges France-Maroc, puisque L’IFIM a récemment accueilli des techniciens de moulins d’Afrique subsaharienne ayant bénéficié d’une formation à la meunerie financée par France Export Céréales. Ces 12 techniciens, issus de 10 pays d’Afrique Sub-saharienne ont pu assister à ces rencontres 2018 franco-marocaines des céréales et alléguer de la coopération Sud-Sud entre la France, le Maroc et l’Afrique Sub-saharienne, a-t-il dit.

Ce rencontre, qui s’est déroulée sous le parrainage de Jean-François Girault, ambassadeur de France au Maroc, a rassemblé plus de 300 participants, dont plus de 50 venus de l’étranger, dont des experts (traders internationaux, marchands de matériels, experts techniques, Institutionnels) des filières céréalières marocaines et européennes.