Le Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire ouvre ses portes à Casablanca.

La 6ème édition du Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire (CFIA) s’est ouverte, mardi à Casablanca, avec la participation d’un grand nombre d’entreprises exposantes et marques issues de plusieurs pays et de différents secteurs de cette industrie agroalimentaire.

Inaugurée par le ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, Moulay Hafid Elalamy, et son homologue centrafricain, Côme Hassan, en présence du président de la la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), Philippe-Edern Klein, cette manifestation propose aux professionnels les dernières solutions et innovations répondant à leurs besoins.