Une campagne agricole prometteuse dans la région de Rabat-Salé-Kénitra

La campagne agricole s’annonce prometteuse dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

La DRA de Rabat-Salé-Kénitra a entrepris une série d’incitations et de mesures pour garantir la réussite de la campagne agricole 2018/2019.

Dans la Région Rabat-Salé-Kénitra, la campagne agricole 2018-2019 est prometteuse grâce notamment, à une pluviométrie favorable. En effet, au 17 décembre 2018, le cumul pluviométrique a atteint 282 mm contre 91 mm à la même date de la campagne précédente.

A cette même date, la superficie semée est de 623 998 ha (94% du programme des emblavements), dont 482 500 ha de céréales d’automne (97% du programme), contre 465 153 ha à la même date de la campagne précédente (356 905 ha de céréales d’automne). Le taux de réalisation des programmes d’emblavement est de 107% pour les cultures fourragères, 93% pour la betterave à sucre, 97% pour les céréales. Avec l’amélioration des conditions climatiques, le semis se poursuit avec un rythme important.

Par ailleurs pour assurer un bon déroulement de cette campagne agricole, la Direction Régionale de l’Agriculture de Rabat Salé Kénitra, en concertation avec la Chambre Régionale d’Agriculture et les interprofessions et en coordination avec les membres du Comité de coordination régional de Rabat-Salé-Kénitra (ORMVA du Gharb, Direction régionale du Conseil agricole, les Services régionaux de la SONACOS, …), ont pris toutes les dispositions et les mesures nécessaires qui concernent:

La mise en place d’un programme d’emblavement, à savoir : 500 000 ha en céréales (Blé tendre, Blé dur, Orge), 54 000 ha de légumineuses alimentaires, 94 000 ha de fourrages d’automne, 16 000ha de betterave à sucre et 3300 ha de canne à sucre ;

La mobilisation d’un réseau de distribution d’intrants : plus de 48 points de vente dont 17 centres de l’Office National de Conseil Agricole, 4 de l’Office Régional de Mise en Valeur Agricole (ORMVA) du Gharb), 2 de la SONACOS et 25 dépositaires agrées partenaires de la SONACOS, et ce pour garantir un approvisionnement régulier et adéquat des agriculteurs, en semences certifiées des céréales (Blé dur, Blé tendre, orge) et engrais ;

La mise à la disposition des agriculteurs, d’intrants en quantité suffisante: 222 300 qx de semences sélectionnées de céréales, avec des prix de vente incitatifs et subventionnés. et 240.000 qx d’engrais (175.000 qx d’engrais de fond et 65000 qx d’engrais de couverture);

La sensibilisation des agriculteurs pour la souscription à l’assurance multirisque climatique des céréales, légumineuses et oléagineux;

L’organisation des campagnes de sensibilisation pour l’adoption des techniques adéquates, les analyses du sol et la souscription à l’assurance multirisque climatique des céréales, légumineuses et oléagineux;

L’élaboration d’un programme d’irrigation optimal ;

La poursuite de la mise en œuvre du Programme National de l’Economie d’Eau d’Irrigation (PNEEI) à travers la programmation de l’équipement des exploitations en système de goutte à goutte, en plus de l’achèvement des travaux de modernisation du réseau d’irrigation pour la reconversion collective en irrigation localisée.

Concernant la réserve des barrages, le remplissage a atteint des taux de 77.3% pour le barrage Idriss 1er, 60.6% pour le barrage d’El Wahda et 98.2% pour le barrage d’El Kansra. En outre, la situation satisfaisante des retenus de ces barrages laisse présager une satisfaction des besoins en eau des cultures installées et celles programmées pour la campagne 2018/2019.