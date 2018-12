Partager

Campagne de communication sur les produits agricoles labellisés : 62 produits labellisés.

Depuis le 5 décembre, le département de l’Agriculture mène une campagne de communication sur les labels de qualité indications géographiques et mode de production biologique. La campagne révèle une série de nouveaux produits labellisés. Au total, 62 produits ont été labellisés.

De 2017 à décembre 2018, 9 nouveaux produits sont introduits. Il s’agit des feuilles séchées du romarin de l’Oriental labellisées indication géographique protégée (IGP), le miel de romarin de l’Oriental auquel a été attribué le label indication géographique, au même titre que le miel d’euphorbe de Souss-Massa, les dattes Bousthammi noires de Draa, le piment fort Zenatya, les huiles d’olive d’Amizmiz, Dir Béni Mellal et de Lemta (Fès), auxquels s’ajoutent l’eau de rose de Kelâat M’gouna-Dadès et les olives noires ridées.

Pour rappel, le principe de la labellisation a été adopté dans le cadre du Plan Maroc Vert. Le développement de ce système de labellisation repose sur deux dispositions normatives: la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires, des produits agricoles et halieutiques (SDOQ) et ses textes d’application ainsi que la loi n°39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques et ses textes d’application.

Depuis l’entrée en vigueur de ces textes, 50 produits ont été labellisés indications géographiques, 6 appellations d’origine et 6 Labels agricoles. Ces distinctions concernent essentiellement les produits de terroir de l’ensemble des régions du Maroc, notamment les huiles d’olive et d’argan, les fruits frais et secs (clémentine, pomme, grenade, dattes, amandes), les plantes aromatiques et médicinales (PAM) et leurs dérivés (romarin, rose, safran) ainsi que les produits d’origine animale (miel, fromage, viandes rouges et volaille).

Avec leconomiste