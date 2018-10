Moyens de booster l’oléiculture à Béni Mellal-Khénifra

Partager

Journée d’études sur les moyens de booster la filière de l’oléiculture dans la région de Béni Mellal-Khénifra.

Une journée d’études a été organisée dernièrement sur l’état actuel et les perspectives de promotion de l’oléiculture dans la région de Béni Mellal-Khénifra, à l’initiative de la direction régionale de l’ONSSA (Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires).

Les intervenants, des responsables de l’ONSSA et de la Délégation régionale de l’agriculture et des experts, ont, tour à tour, évoqué le potentiel de cette filière, indiquant que la superficie plantée d’oliviers dans cette région s’élève à 121.482 hectares dont une surface de production de 86.776 hectares et seulement 6.000 hectares irriguée au goutte-à-goutte, produisant annuellement 210.945 tonnes, soit une moyenne de 2,53 tonnes par hectare.