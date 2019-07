La BM, l’ANDZOA et la FAO œuvrent pour le développement durable des Oasis

Partager

La Banque Mondiale (BM), L’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), et l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) organisent un atelier national pour l’appui à la reconnaissance, la sauvegarde et le développement durable des oasis, les 18 et 19 juillet 2019 à Marrakech.

Cet événement qui réunira pendant deux jours différents acteurs impliqués dans le développement des zones oasiennes, focalisera sa réflexion sur la situation des oasis au Maroc dont la vulnérabilité n’est plus à démontrer.

Menacés par les effets des changements climatiques, ces havres de paix pâtissent d’innombrables problèmes liés à des facteurs naturels et anthropiques qui les transforment en zones victimes d’une crise patente aux origines diverses et leur fait perdre de leur dynamisme et rayonnement initial, écrit ecoactu.ma. Le déficit hydrique, lié à des sécheresses récurrentes, le morcellement des terres, la dégradation et la pression sur les ressources naturelles, adossés à une poussée démographique galopante, sont autant de raisons pour que ces espaces reçoivent une attention particulière afin d’assurer leur survie.

Selon la même source, la volonté d’organiser cette concertation nationale s’est manifesté lors du congrès régional sur le développement des oasis dans la région du nord de l’Afrique et la Mauritanie, et ce pour mettre en exergue la situation de ces écosystèmes au Maroc, capitaliser l’expérience du Royaume et définir la composante marocaine d’un projet régional d’investissement en cours de conception par la Banque Mondiale.

Ainsi, l’atelier aura pour objets de :

1. Identifier de façon participative les actions pratiques à entreprendre au Maroc pour (i) une meilleure reconnaissance des spécificités agro-écologiques du paysage Oasien, définir les priorités d’un plan d’action pour le préserver, et en assurer un développement durable inclusif ;

2. Capitaliser sur les efforts déployés à ce jour dont le dernier jalon est le congrès régional sur la promotion des écosystèmes oasiens en Afrique du Nord et la Mauritanie, organisé les 17 et 18 mai 2019 à Tozeur en Tunisie, qui avait fait suite à un atelier préparatoire tenu les 10 et 11 avril 2019 à Tunis. Il s’agit aujourd’hui afin de concrétiser les recommandations dudit congrès pour la mise en œuvre d’un projet régional pour le développement durable des oasis dans cette zone, en harmonie et en complémentarité avec les projets nationaux développés dans ce cadre ;

3. Définir les rôles et la contribution des différents acteurs impliqués dans le développement des zones oasiennes (instances nationales, régionales et internationales).

Cette rencontre s’inscrit dans le sillage de la Stratégie nationale de Développement Durable des Oasis pour lutter contre les effets des changements climatiques, la dégradation des sols et de la déperdition de la biodiversité, adoptée en octobre 2013 par le Conseil d’orientation stratégique de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA) et qui s’articule autour de trois axes de développement distincts, à savoir l’attractivité du territoire, sa compétitivité et sa préservation.