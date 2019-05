Journée internationale de la biodiversité : 12 nouveaux sites marocains seront ajoutés à la liste des zones humides d’importance mondiale

Partager

Entre 1970 et 2015, environ 35% des zones humides de la planète ont disparu et le rythme de disparition s’est accéléré depuis 2000.

Une conférence sous le thème «Faune dans la région sahélo-saharienne: État de conservation des antilopes sahélo-sahariennes, défis et opportunités» aura lieu le 23 mai, à Rabat, à l’occasion de la Journée internationale de la biodiversité, indique lematin.ma.

Cette rencontre scientifique est initiée par le Haut Commissariat aux eaux et forêts et à la lutte contre la désertification qui célébrera la Journée internationale de la biodiversité le 23 mai de chaque année. Un communiqué du Commissariat aux eaux et forêts et à la Lutte contre la désertification indique que cette manifestation sera aussi l’occasion d’officialiser l’inscription de 12 nouveaux sites sur la liste Ramsar des zones humides d’importance internationale. Le Maroc a actuellement 26 sites inscrits sur la Liste des zones humides d’importance internationale sur une superficie totale de 274.286 hectares. Ces nouveaux sites porteront donc à 38 le nombre des zones humides au Maroc jugées d’importance internationale.